Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячка-1" і суддя шоу "Україна має талант", розповіла про важливу подію у своєму житті й поділилася, як все "доводить до розуму".

Ксенія Мішина - популярна актриса і телеведуча, яка багато чим ділиться у своєму Instagram, пише Politeka.net. Минулого року зірка купила собі довгоочікувану квартиру, і зараз займається її благоустроєм.

У новому пості артистка зізналася, що в цьому році вона мріє про створення гніздечку затишку.

"Скажу вам це неймовірно круто створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш себе почувати у своєму просторі", - написала Ксенія Мішина.

Зірка зізналася, що не уявляє квартири без медитаційного куточка, а втілювати бажане в життя їй допомагає команда фахівців.

"Я впевнена, що це буде захоплююча подорож в простір реалізації мрій однієї маленької дівчинки!",- поділилася артистка.

"Ксюша ти Прекрасна!!! Бажаю тобі не старіти, і бути завжди такою красивою і чарівною!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ремонт складна штука, але приємно дивитися на результат 🔥", " Кайф! Вітаю! Це дуже приємні клопоти😍", - написали користувачі Мережі.

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