Ксенія Мішина - популярна актриса і телеведуча, яка багато чим ділиться у своєму Instagram, пише Politeka.net. Минулого року зірка купила собі довгоочікувану квартиру, і зараз займається її благоустроєм.
У новому пості артистка зізналася, що в цьому році вона мріє про створення гніздечку затишку.
"Скажу вам це неймовірно круто створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш себе почувати у своєму просторі", - написала Ксенія Мішина.
Зірка зізналася, що не уявляє квартири без медитаційного куточка, а втілювати бажане в життя їй допомагає команда фахівців.
Ані Лорак покрасувалася на відпочинку в корсеті з надто глибоким вирізом: "Справжня діва"
Дочка Анджеліни Джолі в дірявих штанях вразила наповал поруч з схудлою мамою: кадри з прогулянки
Найбагатша співачка України показала свою маму, яка наглядає за нею в лікарні: "Букет ускладнень"
Чоловіки в чорному і з автоматами відкрили стрілянину в центрі Києві: перші подробиці і кадри з місця
"Я тебе завалю": Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і попросила про допомогу
"Я впевнена, що це буде захоплююча подорож в простір реалізації мрій однієї маленької дівчинки!",- поділилася артистка.
"Ксюша ти Прекрасна!!! Бажаю тобі не старіти, і бути завжди такою красивою і чарівною!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ремонт складна штука, але приємно дивитися на результат 🔥", " Кайф! Вітаю! Це дуже приємні клопоти😍", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Мішина після розриву з Еллертом насолодилася відпочинком в приємній компанії
А ще Politeka писала, Ксенія Мішина з новою зачіскою заговорила про почуття і егоїзм
Також Politeka повідомляла, схвильована Мішина розкрила, чому готується покинути Україну