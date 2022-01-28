Молдавський співак, композитор і продюсер Дан Балан, який зараз будує кар'єру в Україні, викликав захват у прихильниць вдалим фото.

На одній з фан-сторінок 42-річного Балана в Instagram опублікували архівний знімок, на якому артист постав у стильному образі, передає Politeka.net.

Співак позував у чорній сорочці, закотивши рукава і розстебнувши верхні гудзики, а також темних джинсах. Завершували ансамбль сонцезахисні окуляри. Одну руку Дан недбало засунув у кишеню - вилитий герой фільмів про Джеймса Бонда.

"Mr. Balan❤️🔥", - йдеться в підписі.

Фанатки прийшли в захват, закидавши артиста компліментами в комментаиях:

"Супер Співак!"; "❤️класнючий музикант! Улюблений мільйонами!"; "Сяюча зірка моя😍"; "Дане, ви супер красень❤️"; "Дану красиво в цих окулярах🔥"; "Чудовий образ, красивий, харизматичний чоловік 🔥"; "Дивись, яка краса, неможливо надивитися😍";"Ухххххх🔥".

Відзначимо, Балан зберігає своє особисте життя за сімома печатками, немає офіційних підтверджень, що співак одружений або зустрічається з ким-небудь. Тим не менш, кілька останніх років йому приписували роман з Тіною Кароль, з якою вони разом суддівствували на "Голосі країни".

Ще раніше ходили чутки про роман Балана з Вірою Брежнєвою. У 2012 році музикант в одному з інтерв'ю зізнавався, що не будь Брежнєва заміжня, між ним міг би спалахнути роман, а так - зв'язок з "чужими" жінками для співака табу.

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