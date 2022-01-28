Так, 38-річний мандрівник з Києва цього разу порадує глядачів неймовірними пригодами в Еквадорі (банановій республіки і перлині екватора) та Колумбії (батьківщині найсмачнішої кави в світі). Про це Комаров повідомив на своєму YouTube-каналі.

"Готуйте очі й вуха – Дмитро Комаров повертається на екрани з новим дивовижним сезоном Світ навиворіт! Він буде присвячений відразу двом країнам, а це означає подвійне задоволення і пригоди, які, за словами ведучого, його неймовірно здивували", - йдеться в анонсі.

Прем'єра нового сезону "Світ навиворіт" відбудеться 5 лютого о 18.30 на телеканалі "1+1".

Примітно, що Комаров порівняв свою подорож з пригодами головного героя фільмів про Індіана Джонса.

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Користувачі, які вже почали переживати, куди пропав Дмитро, з нетерпінням чекають нових випусків:

"Ох, як добре, я вже до дірок можна сказати все переглянула, так заспокоюють душу випуски"

"Дмитро ми вже з дружиною переживаємо за вас!!! Чи все в порядку і куди ви пропали!?!! Чекаємо з нетерпінням ваших пригод!"

"Очі протерли, вуха почистили, чай налили, бутерброди зробили. Давай: камера, мотор!"

"Сподіваюся, оператор Саня теж повернувся, без нього нікуди"

"Давай, Дімоне, газуй!"

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" після довгих років знайшов країну, яка його вразила

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