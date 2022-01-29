Зірка "Танців з зірками" і солістка популярної групи "KAZKA" Олександра Зарицька показала, що не встигла на проєкті.

Як передає Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька брала участь у проєкті "Танці з зірками" зі своїм напарником Юрієм Мєшковим. Однак, після 10-го ефіру їм довелося покинути проєкт. Після шоу, Зарицька не залишила заняття танцями. На своїй сторінці в Instagram співачка показала, як запалює на танцполі, дозволивши собі те, що не могла дозволити на проєкті.

"На "Танцях з зірками" я не встигла станцювати хіп-хоп, тому ми вирішили це виправити. І провести перший мій майстер-клас", - розповіла Олександра Зарицька.

На кадрах артистка танцює у фіолетовому вбранні під свою пісню, виконуючи хіп-хоп.

Нагадаємо, що за час проєкту Олександрі Зарицькій вдалося схуднути на 30 кілограмів. Вона поєднала правильне харчування і постійні тренування, і результат не змусив себе довго чекати.

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