Як пише Politeka.net, зірка вирішила порадувати шанувальників коротким смішним роликом в Тікток. Каменських і Потап тільки нещодавно повернулися в Україну з відпустки в Мексиці, і зараз звикають перебувати вдома. Судячи з усього, Настя вирішила скрасити свої будні в особняку забавною витівкою з їх собакою на прізвисько Мімі.
На кадрах співачка розіграла невелику сценку, в якій використовувала свою білу пухнасту улюбленицю в якості "телефону". Каменських піднесла собачку до вуха і робила вигляд, що слухала когось на іншому кінці, а потім поклала «трубку» і повідомила, що до них їде королева.
Весь цей час на задньому плані Потап сидить за столом. Схоже, що він дивиться телевізор, який не видно в кадрі.
Шанувальники зіркової пари тут же відреагували на ці кадри.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Нікітюк в яскравому боді збентежила одружених Притулу і Юрія Ткача: "Стиліст знайшов варіант"
У Києві посеред вулиці розстріляли автомобіль, власник пережив вже другий замах: подробиці
Дружина "Холостяка" Микити Добриніна заявила про скасування їхньої відпустки на Мальдівах: що сталося
"Не муч собачку", "сумно якось. Якщо не співати, то що ти будеш робити?", "Потап ззаду про привіт", "з вами все добре?", "лапулька прям така", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських прикрилася одним рушником і показала, як отримує насолоду.
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських в розкішних прикрасах розбурхала новим образом.
Також Politeka писала, що Каменських без макіяжу і в наряді не за розміром засвітила цікаву деталь в будинку.