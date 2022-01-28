Популярна українська співачка Настя Каменських подуріла на камеру вдома, поки її чоловік Потап спокійно сидів на задньому фоні.

Як пише Politeka.net, зірка вирішила порадувати шанувальників коротким смішним роликом в Тікток. Каменських і Потап тільки нещодавно повернулися в Україну з відпустки в Мексиці, і зараз звикають перебувати вдома. Судячи з усього, Настя вирішила скрасити свої будні в особняку забавною витівкою з їх собакою на прізвисько Мімі.

На кадрах співачка розіграла невелику сценку, в якій використовувала свою білу пухнасту улюбленицю в якості "телефону". Каменських піднесла собачку до вуха і робила вигляд, що слухала когось на іншому кінці, а потім поклала «трубку» і повідомила, що до них їде королева.

Весь цей час на задньому плані Потап сидить за столом. Схоже, що він дивиться телевізор, який не видно в кадрі.

Шанувальники зіркової пари тут же відреагували на ці кадри.

"Не муч собачку", "сумно якось. Якщо не співати, то що ти будеш робити?", "Потап ззаду про привіт", "з вами все добре?", "лапулька прям така", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських прикрилася одним рушником і показала, як отримує насолоду.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських в розкішних прикрасах розбурхала новим образом.

Також Politeka писала, що Каменських без макіяжу і в наряді не за розміром засвітила цікаву деталь в будинку.