Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вже близько місяця перебуває за кордоном з сім'єю, звідки ділиться яскравими кадрами.

Влад Яма разом дружиною Ліліаною і сином Леоном, вирушили за кордон, пише Politeka.net. Спочатку сім'я відпочила в Мексиці, а потім перебралася в США. Пізніше всі разом вони вирушили в Круїз.

Зараз вони знаходяться в Майамі, і показують, де живуть і розважаються.

На одних з нових кадрів сім'я покаталася на сапборді. Ліліана зняла, як чоловік з сином зайшли додому разом з дошкою, чому вона була не дуже рада, адже та займає занадто багато місця.

"Що за меблі додаткові?",- поцікавилася дівчина, сміючись.

За словами Влада Ями, вони з сином принесли тільки найнеобхідніше.

"Я перепрошую, а 46 валіз моїх куди?",- дружина хореографа показала сумки, які стояли біля їхньої квартири.

Артист разом з сином вибирали місце, куди поставити сапборд, при цьому радіючи.

Зазначимо, в США Влад Яма відпочиває зі своїм другом, який став хрещеним батьком Леона. Іноді пара залишає свого сина йому, щоб провести час тільки удвох.

"Гуляємо", - написав артист під час прогулянки з хрещеним.

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною і дитиною опинився в сумній ситуації на відпочинку

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