Влад Яма разом дружиною Ліліаною і сином Леоном, вирушили за кордон, пише Politeka.net. Спочатку сім'я відпочила в Мексиці, а потім перебралася в США. Пізніше всі разом вони вирушили в Круїз.
Зараз вони знаходяться в Майамі, і показують, де живуть і розважаються.
На одних з нових кадрів сім'я покаталася на сапборді. Ліліана зняла, як чоловік з сином зайшли додому разом з дошкою, чому вона була не дуже рада, адже та займає занадто багато місця.
"Що за меблі додаткові?",- поцікавилася дівчина, сміючись.
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Дружина Сасанчина з "Голосу країни" після серйозного конфлікту показала, що сталося в їхній родині: відео
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська засвітилася в обіймах відомого красеня: "Сильно пощастило"
Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
За словами Влада Ями, вони з сином принесли тільки найнеобхідніше.
"Я перепрошую, а 46 валіз моїх куди?",- дружина хореографа показала сумки, які стояли біля їхньої квартири.
Артист разом з сином вибирали місце, куди поставити сапборд, при цьому радіючи.
Зазначимо, в США Влад Яма відпочиває зі своїм другом, який став хрещеним батьком Леона. Іноді пара залишає свого сина йому, щоб провести час тільки удвох.
"Гуляємо", - написав артист під час прогулянки з хрещеним.
Нагадаємо, Влад Яма з дружиною і дитиною опинився в сумній ситуації на відпочинку
А ще Politeka повідомляла про те, що Влад Яма перестав бути впізнаваним після нового експерименту з обличчям
Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" став в один ряд з Олегом Винником і" холостяком " Макацарією