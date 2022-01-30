Колишня дружина Позитива (Олексій Завгородний) з "Время и Стекло" Анна Андрійчук показала кумедні кадри з Настею Каменських і її мамою.

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Позитив відома дизайнер Анна Андрійчук багато років дружить з Настей Каменських. Судячи з соцмереж дівчат, вони багато часу проводять разом, нещодавно літали відпочивати в Мексику, а раніше знімалися в реаліті-шоу "дівчатка рулять". Також Настя підтримувала свою лучшею подругу після розлучення з Позитив.

Нещодавно в своїх Instagram-сторіс Ганна поділилася кумедними кадрами, на яких показала, як проводить час з Настей і її мамою Лідією Каменських. Схоже, Анна з Настею вирішили влаштувати дружні дівочі посиденьки, де крім них була ще й мама співачки Лідія. Судячи з кадрів, вони весело проводять час.

"Благаю, послухайте!",- підписала сторіс Ганна. У них відбувся ось такий кумедний діалог:

"Скажи, що ти мені сказала", - каже Андрійчук за кадром, звертаючись до мами Насті Каменських.

"Аня, переклади-но українською мовою Клаудія Шифер", - відповідає Лідія.

"Каже відповідь", - не вгамовується Андрійчук.

"Клавка Черепиця", - сміючись, відповідає Лідія.

"Аня, знаєш, як українською мовою буде Леді Гага? Пані Шошо", - не вгамовується мама Насті Каменських.

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