Як пише Politeka.net, Крістіна Орбакайте - популярна російська співачка, якій виповнилося в минулому році 50 років. Зірка одружена з бізнесменом Михайлом Земцовим, який молодший за неї на шість років. У Христини троє дітей - Микита, Дені і дочка Клаудія, яку артистка народила Михайлу. Не забуває Орбакайте і про Instagram, де цього разу поділилася фото, на якому вразила фігурою в приталеній сукні.

Зірка на знімку взялася однією рукою за талію, а другою рукою тримала факел.

"Шлю вам мій полум'яний Привіт!",- написала співачка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Розумниця, красуня - в маму", "Доброго вечора", "скрізь встигаєте", "Христина ти супер", " Ви мені сама класна, порядна і дуже хороша мати. Ваші діти виховані", "Обережно, небезпечно".

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