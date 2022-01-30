Як пише Politeka.net, Крістіна Орбакайте - популярна російська співачка, якій виповнилося в минулому році 50 років. Зірка одружена з бізнесменом Михайлом Земцовим, який молодший за неї на шість років. У Христини троє дітей - Микита, Дені і дочка Клаудія, яку артистка народила Михайлу. Не забуває Орбакайте і про Instagram, де цього разу поділилася фото, на якому вразила фігурою в приталеній сукні.
Зірка на знімку взялася однією рукою за талію, а другою рукою тримала факел.
"Шлю вам мій полум'яний Привіт!",- написала співачка.
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Засмучена дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина зізналася, чому її батьки не змогли побачити хрещення внучки: "На жаль..."
Україну сколихнула розправа над сім'єю, тіла подружжя знайдені в машині: перші деталі і фото
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Ведучого "Маски" Остапчука, який полетів без дружини в Канаду, наздогнала невдача: що сталося
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Розумниця, красуня - в маму", "Доброго вечора", "скрізь встигаєте", "Христина ти супер", " Ви мені сама класна, порядна і дуже хороша мати. Ваші діти виховані", "Обережно, небезпечно".
Нагадаємо, дочка Пугачової Орбакайте розчулила кадрами, як її чоловік-бізнесмен няньчиться з донькою
А ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте повеселилася в компанії колишнього чоловіка матері
Також Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство