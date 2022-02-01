Христина Соловій стала завойовувати популярність в Україні після участі в шоу "Голос країни" у 2013 році, передає Politeka.net. Тоді тренером дівчини став Святослав Вакарчук.
Зараз Христина Соловій стає учасницею різних зйомок, про які розповідає в Instagram. У новому відео зірка позувала біля дзеркала, хвалячись хвилястим волоссям, і макіяжем, що підкреслив її красу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Співачка одягла шовкову сукню в горошок з сіточкою.
"Поки не скажу що і де, але було дуже 🥰 ", - заінтригувала Христина Соловій.
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Публікація швидко зібрала тисячі переглядів і трохи коментарів.
"Як красиво! 😍 🔥 ", "Ну, класно робиш", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Христина Соловій, як і всі зірки, стежить за собою. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що намагається протягом дня пити багато води й кілька склянок зеленого чаю генмайча.
За словами артистки, вона намагається снідати, і обов'язково вмивається, після чого наносить денні косметичні засоби для шкіри.
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій засвітилася з іншим відомим співаком
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