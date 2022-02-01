Дружина 19-річного Сасанчина Іванка повідомила в своїх "сторіз" в Instagram, що доньці довелося викликати швидку, так як у неї трималася висока температура і не збивалася. Дівчина попросила підписників помолитися за дитину.
Трохи пізніше Іванка розповіла, як йдуть справи в лікарні, куди вони загриміли з донькою. Дружина Сасачина поскаржилася на "жахливі умови".
"Я в шоці, від того, в якій ми палаті😖, на стіні грибок, в палаті з нами жінка з дитиною і дядько з дитиною, дихати нічим", - повідомила вона.
Стан Елізабет (так вони назвали дочку) не покращився - як і раніше піднімається температура. За словами Іванки, "краще б вони залишилися вдома".
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"У Елізи температура 38, я збиваю, через дві години знову висока, вона так мучиться, у мене серце не витримує, - поділилася наболілим дружина Сасанчина,- Тут до нас не підходять, кажуть через вікно або по телефону... Краще б ми залишилися вдома! Тут робимо все те ж, що і вдома. Тут жахливі умови, дихати нічим, і до всього повна палата людей. А у вбиральні дубарина".
Відзначимо, напередодні захворювання Сасанчин знімався у програмі "Сніданок з 1 + 1", а також брав участь у презентації 12-го сезону "Голосу країни", прем'єра якого відбулася 23 січня.
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