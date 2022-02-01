Переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин разом із дружиною Іванкою заразилися коронавірусом - через кілька днів стало погано і їх маляткові, якому всього місяць.

Дружина 19-річного Сасанчина Іванка повідомила в своїх "сторіз" в Instagram, що доньці довелося викликати швидку, так як у неї трималася висока температура і не збивалася. Дівчина попросила підписників помолитися за дитину.

Трохи пізніше Іванка розповіла, як йдуть справи в лікарні, куди вони загриміли з донькою. Дружина Сасачина поскаржилася на "жахливі умови".

"Я в шоці, від того, в якій ми палаті😖, на стіні грибок, в палаті з нами жінка з дитиною і дядько з дитиною, дихати нічим", - повідомила вона.

Стан Елізабет (так вони назвали дочку) не покращився - як і раніше піднімається температура. За словами Іванки, "краще б вони залишилися вдома".

"У Елізи температура 38, я збиваю, через дві години знову висока, вона так мучиться, у мене серце не витримує, - поділилася наболілим дружина Сасанчина,- Тут до нас не підходять, кажуть через вікно або по телефону... Краще б ми залишилися вдома! Тут робимо все те ж, що і вдома. Тут жахливі умови, дихати нічим, і до всього повна палата людей. А у вбиральні дубарина".

Відзначимо, напередодні захворювання Сасанчин знімався у програмі "Сніданок з 1 + 1", а також брав участь у презентації 12-го сезону "Голосу країни", прем'єра якого відбулася 23 січня.

Раніше Politeka повідомляла, що вірус дістався до сім'ї переможця "Голосу країни" , в якому стані дитина: "сподіваюся, Бог їй допоможе"

Нагадаємо, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина, залишившись з донькою удвох, поскаржилася на життя: "вже як зомбі"

Також Politeka писала, "Найбільше переживаємо за дитинку": переможець "Голосу країни" Сасанчин з дружиною повідомили про хворобу