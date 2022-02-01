Виконавиця Alyona Alyona вирішила розповісти про свої проблеми зі здоров'ям і поділилася, що змінилося.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною українською виконавицею. Зірка активно веде Instagram, де цього разу вирішила розповісти про антибіотики.

"Антибіотики. Так склалося, що з самого народження я часто хворіла. Хворіла важко і доводилося приймати антибіотики. З віком кількість хвороб зменшилася. Але традиційне уявлення, що якщо ти важко хворієш, то потрібно вживати антибіотики, залишилося. Я все менше ходжу до лікарів і все більше лікую себе сама.

Було так, якщо я відчуваю, що хвороба дуже загострена - я вживаю антибіотики. ПРОТЕ:

Пару років тому, ми з Жанною полетіли відпочивати в Барселону. Там я відчула, що починається ангіна. У мене боліло горло, було боляче ковтати. Першою ж справою я полетіла в місцеву аптеку Шукати антибіотик, бо зазвичай я знаю, чим таке лікується.

І яким було моє здивування на те, що в Іспанії антибіотик без рецепта не віддається. Мені можуть продати якусь пшикалку на травах. Я сильно злякалася, що поки буду за кордоном, хвороба сильно загостриться і я приїду ще більш хворий. Але ця пшикалка мені дуже допомогла і вилікувала мені хворобу без антибіотиків, що стало для мене супер шоком.

Я задумалася над тим, скільки антибіотиків взагалі я вживаю і можна взагалі їх вживати без рецепта. В Україні ж придбати антибіотик простіше простого. Коли звикаєш до слабкого антибіотика - ти починаєш вживати сильніше. І тоді, коли дійсно хворієш, антибіотик просто не справляється з хворобою і її тривалість стає супер довгою. Ще й мікрофлора пошкоджена", - написала виконавиця.

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