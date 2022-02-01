Відома телеведуча Леся Нікітюк здивувала виглядом на вулиці, навіть ведучий шоу "Холостячка"/"Холостяк" Григорій Решетник не втримався від влучного жарту.

Леся Нікітюк завоювала величезну популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Глядачі постійно висловлюють бажання бачити зірку в якості героїні шоу "Холостячка-3", проте ведуча відмовляється.

У новому пості Instagram зірка і зовсім здивувала зовнішністю - проста кофта, спортивні штани, зверху пальто, а замість взуття - тапки. У пості Леся Нікітюк зізналася, що так себе почуває серед людей, які займаються криптовалютою.

Публікація швидко зібрала багато лайків і коментарів. Не втримався від написання повідомлення і ведучий шоу "Холостяка" Григорій Решетник.

""Холостячка-3"" 💃 🏻 скоро на📺", - пожартував телеведучий.

"Крипто Холостячка", - відповіла Леся Нікітюк.

"Якщо Леся саме так буде на Холостячці 😂😂 то це буде повний розрив сечового міхура😂😂😂😂😂", "А шкарпетки не промах 😂", "😂все ніби розумні, але до крипти ще не близько😂😂😂", "Зараз схожі образи можна зустріти на модних подіумах 😂🔥👏", - написали інші користувачі Мережі.

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