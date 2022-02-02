Як пише Politeka.net, Софія Ротару - легендарна українська співачка, яка нещодавно отримала звання Національної легенди України. Зірка на своїй сторінці в Instagram розповіла про хворобу, яка її наздогнала.
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Два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень" , - написавши Софія Ротару.
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"Дай Бог здоров'я", - написав гуморист Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової.
" Якнайшвидшого одужання і впевнений все буде добре", - написав Микола Басков.
Фанати, включаючи внучку і сина Ротару, Ані Лорак та інших зірок, поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Бережіть себе, Здоров'я вам. Ми дуже переживаємо за Вас, ми завжди з Вами, любимо Вас", "Одужання вам швидкого, здоров'я"," Софія Михайлівна, ми дуже хвилюємося! Выздоравливайте швидше!", "Софія Михайлівна, поправляйтеся! Ми дуже любимо Вас, переживаємо! Нехай все буде добре", Молюся за тебе рідна. Не хворій","Міцного здоров'я вам! Ми з вами !!"
Нагадаємо, 74-річну Ротару скосило небезпечне захворювання, офіційне повідомлення
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