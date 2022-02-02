Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - 26-річна популярна співачка з Чернівців. Артистка з самого малого почала працювати в шоу-бізнесі і в 8 років переїхала до Києва. Зірка випустила 4 студійних альбоми, один з яких став золотим. У Гросу є зведений старший брат по мамі-Роман. А в 2017 році з'явився молодший брат Михайло. Зараз хлопчикові 4 роки і Аліна показала в сторіс Instagram малюка, засвітивши сімейний особняк.

На кадрах Аліна зайшла в їдальню, де стояв Михайло і плакав, так як тато кудись їхав. Зірка засвітила особняк з колонами і різьбленими меблями. Гросу заспокоїла Михайла, сказавши, що тато нікуди не їде.



"Чого плачеш?",- питала Аліна.

Після цього Аліна і Михайло обіймалися, поки вона знімала сторі.

Після цього Гросу показала продюсера" Світського життя " Анастасію, яка разом з Катею Осадчою приїжджали до Аліни в гості.

"Чернівці-виконано. Аліна Гросу і сімейство нагодували на три дні вперед", - написано було на сторіс.

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