Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим, який минулого року вів телевізійні шоу "Маска" та "Співають всі". Зірка вирішив прокоментувати скандали навколо Нацвідбору на Євробаченні, де Alina Pash нібито їздила в Крим, а LAUD був виключений через пісню, яка була представлена ще в 2018 році. Думкою Остапчук поділився у своєму сторіс Instagram.
"У зв'язку з останніми гучними подіями Нацвідбору на Євробачення-моя особиста пропозиція. Відправити від України "Скандал", - написав Остапчук.
"Я можу конкурс провести-італійський вивчу за 2 місяці", - додав Володимир.
Варто відзначити, що "Скандал" - учасниця шоу "Маска", яка епатажно виступила в другому сезоні і дісталася до фіналу, де поступилася місцем "жирафі". Як виявилося, за маскою ховалася кума судді проекту Дзідзьо Ольга Цибульська.
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