Відома українська ведуча Катерина Осадча опинилася у Львові разом з балериною та суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар, цікаві кадри з'явилися в мережі.

Як пише Politeka.net, Катерина Осадча почала зйомки нового сезону свого шоу»Світське життя". Програма буде в цікавому форматі-разом з українськими зірками телеведуча відвідує різні міста. Першим відрядженням Катерини Осадчої цього року стала поїздка в Буковель зі співачкою Златой Огневич.

Тепер же учасницею «Світського життя» опинитися Катерина Кухар, з якою Катерина Осадча провела час у Львові.

"Світське турне триває",-написала телеведуча в нових сторіс, де показала кадри з прима-балериною.

Катерина Осадча поспілкувалася з гостею своєї програми під час прогулянки львівськими вуличками.

Також зірки відвідали майстерню з виготовлення свічок і навіть спробували себе в цьому ремеслі. На кадрах показано, як вони занурювали в розплавлений віск заготовки. При цьому у Осадчої щось пішло не за планом.

"Ой, а у мене відчепилося", - сказала вона, коли дістала з ємності гачок без заготовок.

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