Як пише Politeka.net, Катерина Осадча почала зйомки нового сезону свого шоу»Світське життя". Програма буде в цікавому форматі-разом з українськими зірками телеведуча відвідує різні міста. Першим відрядженням Катерини Осадчої цього року стала поїздка в Буковель зі співачкою Златой Огневич.
Тепер же учасницею «Світського життя» опинитися Катерина Кухар, з якою Катерина Осадча провела час у Львові.
"Світське турне триває",-написала телеведуча в нових сторіс, де показала кадри з прима-балериною.
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Катерина Осадча поспілкувалася з гостею своєї програми під час прогулянки львівськими вуличками.
Також зірки відвідали майстерню з виготовлення свічок і навіть спробували себе в цьому ремеслі. На кадрах показано, як вони занурювали в розплавлений віск заготовки. При цьому у Осадчої щось пішло не за планом.
"Ой, а у мене відчепилося", - сказала вона, коли дістала з ємності гачок без заготовок.
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