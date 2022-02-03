Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях, передає Politeka.net. З дитинства вона займалася музикою, а у всіх починаннях їй допомагали батьки, Анна і Михайло.

У рідний дім співачки днями приїхала телеведуча Катя Осадая, щоб зняти новий випуск "Світського Життя". Аліна Гросу розмістила в Instagram відповідний пост, показавши також і свого бойфренда актора Романа Полянського, і засвітивши інтер'єри.

"Вчора у нас в Чернівцях гостювали @svitsketv ❤️ надивилися і дізналися про моє справжнє життя в рідному і улюбленому місті🤗, як завжди, намагалися загострити і знайти скандальні моменти в моїй історії, творчому шляху й особистому 🤪 але мене ретельно захищав молодший брат 😂 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ рада була побачитися 😊 до зустрічі в ефірі😉 Вам це точно буде цікаво!:)

П. с. Ромка максимально щасливий🤪", - написала Аліна Гросу, також розповівши про свого молодшого брата чотирирічного Михайла.

"Алінка, тобі підходить цей образ 👏 🔥 ❤ ️ ти богиня😍 💐", " Тепер я точно знаю що мені потрібно подивитися: Світське життя :Аліна Гросу😍 ", "Я сподіваюся ти нам все ж був більш радий, ніж на цих фото))😂", - прокоментували користувачі Мережі.

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