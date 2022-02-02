Відома українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик, зізналася, що вірить в магію чисел і звернулася до шанувальників з цікавою пропозицією.

Лілія Ребрик крім того, що популярна актриса і телеведуча, також любляча дружина і мама двох дочок, пише Politeka.net. Зірка веде активний спосіб життя і до всіх своїх справ додає ведення соцмереж.

Зокрема на Instagram артистки підписані 741 тисяча користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться яскравими кадрами і подробицями життя.

У новому пості Лілія Ребрик зізналася, що вірить в магію чисел і звернулася до шанувальників.

"2.02.2022! Вірю в магію чисел!

Я свої думки й бажання вже Всесвіту відправила 🥰 черга - за вами!",- написала зірка, позуючи в жовтій сукні.

Лілія Ребрик запропонувала написати свої бажання під постом з вірою, що вони збудуться.

"ДО РЕЧІ, лютий взагалі щасливий - попереду ще 22.02.2022! Але про це подумаємо з часом! А поки - погнали!❤ ️ ",- додала телеведуча.

"Здоров'я рідним і миру в країні, в сім'ї і в у всьому світі!🙏 ❤ ️ ", "Я знаю, що обов'язково всі мрії збуваються 👏👏👏🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍", "виїхати з сім'єю за кордон на море нарешті, вперше в житті❤️", - написали користувачі Мережі.

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