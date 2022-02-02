Як пише Politeka.net, популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свою проблему на сторінці в Instagram.
Alyona Alyona володіє пишними формами, при цьому не комплексує через фігуру і не збирається худнути, щоб комусь сподобатися. Однак з певними труднощами вона все ж стикається.
"У мене є проблема. Мені дуже складно знайти одяг по розміру» - зізналася артистка.
Alyona Alyona додала, що така проблема характерна саме для України, тоді як в Європі ситуація інша.
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"І мені сумно, що в Європі майже кожен бренд дуже доброзичливий до людей plus size. В Україні рідко для жіночих колекцій є L, XL XXL», - зазначила реп-виконавиця.
Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповідала, що колись через зайву вагу її кинув хлопець. Артистка зізналася, що цей випадок поранив її до глибини душі і вплинув на стосунки з людьми.
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