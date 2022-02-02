Як передає Politeka.net, відомі українські виконавці Ната Жижченко (ONUKA), Юлія Саніна (The Hardkiss), Артем Пивоваров та Олена Савраненко (Аlyona Аlyona) разом написали текст, записали пісню «твій день», яка стала аундтреком комедії «Кращі вихідні».

Фото артистів з'явилося на сторінці групи The Hardkiss в Instagram.

"Які круті спогади! Яке круте літо на @atlasweekend ❤, Я вам всім дуже вдячна. Шикарна, легка і позитивна коллаба ❤ фільм @thebestweekendmovie вже можна подивитися в кіно", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі були захоплені спільною появою відомих артистів.

"Любимо", "О, Боже, всі найкращі", "всі улюблені співаки", "клас", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, пісня "Твій день" вперше прозвучала влітку 2021 року на сцені фестивалю Atlas Weekend після виступу The Hardkiss, що закривав фестиваль.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss дізналася свій діагноз і розповіла, в якому зараз стані: "починає знову накривати..."

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona зважилася публічно розповісти про свою проблему «" мені дуже складно ... »

Також Politeka писала, що Саніна, яку не взяли в "Голос країни", з'явиться в новому шоу з Кароль і Dzidzio: "ми заінтриговані..."