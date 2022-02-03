Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, разом з сином і чоловіком вирушили на Сейшели, звідки дівчина радує кадрами.

Блогерка Даша Квіткова продовжила будувати відносини з радіоведучим Микитою Добриніним після завершення зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net. Зараз пара виховує сина, Лева, з яким подорожує по різних курортах.

Цього разу сім'я вирушила на Сейшели, звідки ділиться яскравими кадрами. Так, Даша Квіткова показала, як відпочиває на березі в купальнику, надівши на голову білий рушник.

"Ранок в силуетах 🫂", - підписала фото блогерка.

За три години публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Подумала на капелюшок, що паска з піску😂", " а море - очей не відірвати🔥 😍 😍 😍!", "Фото супер 😍😍😍🔥🔥", "Ну красиво ж 💔", "Вааау,як красиво❤️🔥Ви просто🚀😍", "Мамасіта така солодка😍", "Обкладинка журналу 😍", "Ти велика молодець 🔥🔥🔥", "Чарівна 😍 а море приголомшливе 💕", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Даша Квіткова зізналася в програмі Зірковий шлях, що з урахуванням того, що у неї набагато більше проектів і рекламних інтеграцій, вона заробляє більше чоловіка.

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