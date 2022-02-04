Віталій Козловський - співак, який відомий глядачам вже багато років, передає Politeka.net. Артисту важливо знайти однодумців, які допоможуть у розвитку кар'єри і не тільки.
У новому пості співак показав, що йому пощастило, адже він працює з музичним продюсером Андрієм Ігнатченком та автором пісень Ольгою Світличною.
"У моєму житті з'являються люди, які не просто слухають, вони мене чують. А це дуже Для мене сьогодні важливо... ☺ ❤️
P. S. І цих людей трохи більше, ніж на цьому фото ✊ 🏼 🤞 🏼 🥰
# Спасибі", - написав Віталій Козловський.
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Публікація швидко зібрала понад 500 лайків і трохи коментарів.
"🔥 🔥 🔥", "Створюємо # мовою серця 🗣 ❤ ️ спасибі тобі величезне за довіру!!! Дуже взаємно!", "Супер! Це дуже важливо!!! 🧡 ", "🔥 🔥 🔥Красені👏 👏 👏", " супер таланти🔥", " чути тебе це справжнє щастя! Чути... саме чути - надважливо! Кожен раз чую І дякую Богові за цю можливість! Спасибі тобі за те, що кожне слово – мовою серця!❤ ",- написали користувачі Мережі.
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