43-річний Бабкін опублікував нове фото в Instagram, на якому підписує свої платівки, передає Politeka.net.
Раніше артист випустив перший україномовний альбом "Музасфера" на вінілі. Платівки розлетілися, як "гарячі пиріжки" і залишилося всього кілька примірників. Саме про це Бабкін і хотів нагадати фанатам у своєму пості:
"Вперше, майже за 20 років музичного шляху, я випустив альбом на вінілі. У кожному комплекті 2 великі зелені платівки💚 Весь тираж блискавично розлетівся по всіх куточках світу✈️ І як цікаво виходить, напередодні виходу нового альбому «Космотато», завершується вініловий період «Музасфери» 💫 У мене залишилося всього 4 комплекти! Хто ще не встиг замовити цю красу собі або в подарунок коханим, поспішіть! Обіймаю😍".
Відзначимо, альбом "Музасфера" вийшов в 2018 році і став 12-м за рахунком. Бабкін зізнавався, що давно мріяв мати альбом в такому форматі. Платівки були виготовлені за спеціальним замовленням в Італії в лімітованій кількості.
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"Вперше в житті я тримаю в руках свою вінілову платівку неймовірної краси. Про це я мріяв в ранньому дитинстві, коли завдяки аплікації створював свій неіснуючий альбом", - розповідав артист.
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