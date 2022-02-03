Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько прославилася завдяки своїй участі на "Євробаченні" та багатьох конкурсах. Зараз співачка є суддею в шоу "Співають всі". На своїй сторінці в Instagram Приходько похвалилася новим образом для зйомок. Її й без того яскраву зовнішність вирішили зробити ще яскравіше, зробивши акцентний макіяж на очах. Решту макіяжу виконали в нюдових кольорах, щоб не перенаситити образ співачки.

"Хто готовий до зйомки, той я", - підписала фото Приходько.

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько опублікувала кадри з нової фотосесії. Народжений більше півроку тому малюк Лука вже підріс, і тепер співачка може більше часу приділяти своєму блогу і різних зйомках. Вона постала в білому брючному костюмі, який відтіняв її яскраву зовнішність і робив акцент саме на ній.

Раніше повідомлялося, суддя "Співають всі" Приходько показала всіх своїх дітей на одному фото: "Мій скарб"

Також, Притула після "Україна має талант" і Приходько з'являться в грандіозному шоу з DZIDZIO: подробиці

Politeka розповідала, суддя "Співають всі" Приходько зважилася показати обличчя відразу після уколів краси: "Все-таки 35 і пора починати..."



