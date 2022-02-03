Ольга Мартиновська - шеф-кухар, яка перемогла в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф", а пізніше стала однією з його суддів, передає Politeka.net.

Зірка завоювала популярність в Україні, а як властиво глядачам, вони звертають увагу не тільки на кулінарний талант зірки, але і на її зовнішність. Тож Ольга Мартиновська намагається виглядати стильно, і вибирає в різних випусках вбрання, які можуть підкреслити її індивідуальність.

Майстер шеф, Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-браво, ольга Мартиновська, скрін

Цього разу в Мережі вирішили порівняти два образи Ольги Мартиновської. На першому фото зірка позувала в синьому костюмі, а на другому - в бежевому.

"Який образ Ольги Мартиновської (@olga_martynovska) з нових випусків @masterchefstb тобі більше подобається? ❤ ️ ",- написали автори поста.

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За півгодини публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Ніякої ... скористалася дружбою з Тетяною Литвиновою", " Оля в будь-якому образі хороша ❤️", " Олечко, ти класна красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "перший образ в елегантному костюмчику, колір цей підходить краще ніж світлий)".

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