Ольга Мартиновська - шеф-кухар, яка перемогла в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф", а пізніше стала однією з його суддів, передає Politeka.net.
Зірка завоювала популярність в Україні, а як властиво глядачам, вони звертають увагу не тільки на кулінарний талант зірки, але і на її зовнішність. Тож Ольга Мартиновська намагається виглядати стильно, і вибирає в різних випусках вбрання, які можуть підкреслити її індивідуальність.
Цього разу в Мережі вирішили порівняти два образи Ольги Мартиновської. На першому фото зірка позувала в синьому костюмі, а на другому - в бежевому.
"Який образ Ольги Мартиновської (@olga_martynovska) з нових випусків @masterchefstb тобі більше подобається? ❤ ️ ",- написали автори поста.
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Трагедія трапилася з маленькою українкою: була дуже доброю і нерозлучною з сестрою
Фіналіст "Холостячки" Діма Шевченко розкрив, що хворий: "Зізнаюся чесно..."
Прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком: "Ми завжди будемо разом"
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
За півгодини публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:
"Ніякої ... скористалася дружбою з Тетяною Литвиновою", " Оля в будь-якому образі хороша ❤️", " Олечко, ти класна красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "перший образ в елегантному костюмчику, колір цей підходить краще ніж світлий)".
Нагадаємо, що закулісся "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі
А ще Politeka писала, що "Майстер Шеф" Мартиновська розкрила простий спосіб зробити приємне рідним
Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" звернулася до українців з посланням