Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська в кожному випуску намагається виглядати стильно - шанувальники висловили, що думають про вбрання зірки.

Ольга Мартиновська - шеф-кухар, яка перемогла в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф", а пізніше стала однією з його суддів, передає Politeka.net.

Зірка завоювала популярність в Україні, а як властиво глядачам, вони звертають увагу не тільки на кулінарний талант зірки, але і на її зовнішність. Тож Ольга Мартиновська намагається виглядати стильно, і вибирає в різних випусках вбрання, які можуть підкреслити її індивідуальність.

Цього разу в Мережі вирішили порівняти два образи Ольги Мартиновської. На першому фото зірка позувала в синьому костюмі, а на другому - в бежевому.

"Який образ Ольги Мартиновської (@olga_martynovska) з нових випусків @masterchefstb тобі більше подобається? ❤ ️ ",- написали автори поста.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Ніякої ... скористалася дружбою з Тетяною Литвиновою", " Оля в будь-якому образі хороша ❤️", " Олечко, ти класна красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "перший образ в елегантному костюмчику, колір цей підходить краще ніж світлий)".

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