Ольга Мартыновская - шеф-повар, которая победила в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф", а позже стала одной из его судей, передает Politeka.net.
Звезда завоевала популярность в Украине, а как свойственно зрителям, они обращают внимание не только на кулинарный талант звезды, но и на ее внешность. Поэтому Ольга Мартыновская старается выглядеть стильно, и выбирает в разных выпусках наряды, которые могут подчеркнуть ее индивидуальность.
В этот раз в Сети решили сравнить два образа Ольги Мартыновской. На первом фото звезда позировала в синем костюме, а на втором - в бежевом.
"Какой образ Ольги Мартыновской (@olga_martynovska) из новых выпусков @masterchefstb тебе больше нравится? ❤️", - написали авторы поста.
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За полчаса публикация собрала сотни лайков и много комментариев:
"Никакой… воспользовалась дружбой с Татьяной Литвиновой", "Оля в любом образе хороша ❤️", "Олечка, ты классная красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Первый образ в элегантном костюмчике, цвет этот подходит лучше, чем светлый)".
Напомним, что закулисье "Мастер Шеф", Мартыновская показала то, чего не знают зрители
А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла простой способ сделать приятное родным
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