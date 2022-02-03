Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская в каждом выпуске старается выглядеть стильно - поклонники высказали, что думают о нарядах звезды.

Ольга Мартыновская - шеф-повар, которая победила в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф", а позже стала одной из его судей, передает Politeka.net.

Звезда завоевала популярность в Украине, а как свойственно зрителям, они обращают внимание не только на кулинарный талант звезды, но и на ее внешность. Поэтому Ольга Мартыновская старается выглядеть стильно, и выбирает в разных выпусках наряды, которые могут подчеркнуть ее индивидуальность.

В этот раз в Сети решили сравнить два образа Ольги Мартыновской. На первом фото звезда позировала в синем костюме, а на втором - в бежевом.

"Какой образ Ольги Мартыновской (@olga_martynovska) из новых выпусков @masterchefstb тебе больше нравится? ❤️", - написали авторы поста.

За полчаса публикация собрала сотни лайков и много комментариев:

"Никакой… воспользовалась дружбой с Татьяной Литвиновой", "Оля в любом образе хороша ❤️", "Олечка, ты классная красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Первый образ в элегантном костюмчике, цвет этот подходит лучше, чем светлый)".

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