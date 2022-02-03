Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), показала, що нового підготувала своїм шанувальникам, і зізналася в щось особливому.

Настя Каменських активно розвиває кар'єру і намагається частіше балувати шанувальників новими хітами, пише Politeka.net. Зірка опублікувала нове відео і розповіла, що підготувала цього разу. (Щоб подивитися, відео доскролльте до кінця сторінки)

"Якби ви знали, скільки всього я готую для вас цього року!🔥 І мені так приємно, що ви все частіше пишите, що чекаєте моїх нових треків! 🥰 Тому розкриваю карти - зовсім скоро я презентую для вас дуже особливу пісню! 🤫 А щоб скрасити очікування, ділюся новим lyric video на трек, що вже полюбився вам "Обидно"! Дивіться, слухайте, підспівуйте і танцюйте😘", - написала Настя Каменських.

Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Вже хочу хіт в машину раз два три))))🔥🔥🔥", "чекаємо😍❤️", "дуже схожа пісня на "Краное вино"😏 😏 😏", " дуже крута пісня прикро❤️❤️🔥 🔥. Чекаю нового хіта 😍😍😍❤️❤️", "звичайно, чекаємо нових хітів Настя від тебе", "якщо немає любові, це тимчасово переживемо, зате у нас є ваша творчість !🌹 😍 🔥 💋 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських, блиснувши фігурою в купальнику, отримала підтримку Джамали

А ще Politeka писала, що Потап показав, чим Каменських його радує на кухні

Також Politeka повідомляла, що Каменських засвітила цікаві деталі інтер'єру їх з Потапом особняка