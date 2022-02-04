Шеф-кухар зі світовим ім'ям і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво вже близько півроку інтригує українців своєю новою пасією - до цього він жодного разу не показував її обличчя.

Так, Хіменес-Браво, якому нещодавно виповнилося 50 років, опублікував інтригуючий кадр у своїх "сторіз" в Instagram, на якому показав обійми зі своєю дівчиною, передає Politeka.net.

Обидва вони були в білих халатах і позували, стоячи біля великого дзеркала. Ектор зі спини обійняв кохану за плечі, а та в цей час фотографувала їх відображення на телефон. Суддя "МайстерШеф" схилив голову, частково сховавши обличчя за її шикарним чорним волоссям. На жаль, повністю розглянути обличчя дівчини неможливо, так як воно приховано за мобілкою.

"Доброї ночі", - підписав Хіменес-Браво, а також додав червоне сердечко на рівні грудей красуні.

Про кохану Ектора відомо небагато. Швидше за все, вона є українкою, так як суддя "МайстерШеф" присвятив кілька постів у соцмережі темі, чим українські жінки кращі за канадок та інших (у шеф-кухаря є будинок в Канаді і він багато часу проводить там).

Раньше Хіменес-Браво розповідав, як познайомився з дівчиною в Тіндері (глобальній платформі для онлайн-знайомств). Побачення закінчилося вдало.

"Це була просто одна зустріч на каву, яка перевелася у відносини. І зараз я дуже щасливий. Так що спасибі, Тіндер", - ділився шеф-кухар.

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