Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є ведучим програми про подорожі "Світ навиворіт". Довгий час він не виходив на зв'язок. Виявилося, що Комаров покотив на зйомки в Еквадор і Колумбію. На своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив поділитися, як пройшли їх зйомки в Еквадорі та з чим вони нарешті зіткнулися, полюючи на це 10 років (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Привіт! Давно не виходив на зв'язок, а це означає, що скоро вас чекає щось грандіозне. Значить, мені зовсім не до телефону. Ми на зйомках. Занесло в місто, де вийти з готелю вночі - повне безумство, куди точно не приїдуть туристи, де з імовірністю 99% не зніматимуть наші колеги, тревел-журналісти. Нормальній людині тут нічого робити. А для ненормального тут є все, що потрібно: азарт, адреналін, небезпека, непередбачуваність. Те, що робить наші програми дійсно світом навиворіт. Моє життя зараз схоже то на якийсь пригодницький фільм, то на серіал, то на гостросюжетний блокбастер. І скоро я в деталях передам вам ці емоції.



Стартуємо завтра, в суботу, 5 лютого, о 18-30 на 1+1. Прем'єра! Новий сезон, в якому вдвічі більше пригод. Відразу дві країни: Еквадор і Колумбія, яку ми знімаємо прямо зараз. Звідси я відправляю матеріали, тут займаюся підготовкою програм, які ви скоро побачите.



Але про Колумбію – пізніше. Завтра ми починаємо з Еквадору. Я приберіг на новий сезон унікальні зйомки. У першій серії ви побачите те, на що ми «полювали» по всьому світу більше ніж 10 років – племена «мисливців за головами». На фото - їхні нащадки і рідкісна колекція первісних трофеїв, кожному з яких більше ніж сто років. На це моторошно, і при цьому моторошно цікаво дивитися. Про такі експонати мріють сотні музеїв на планеті. Колекціонери готові віддати за голову від 100 000 доларів. Але ці голови не продаються і не експонуються в музеях. Це надбання цілого племені в Еквадорі. Сучасного племені, яке вже не полює і не вбиває (принаймні, так вони кажуть). Племені, яке вже живе в місті, але зберігає свій головний скарб – голови вбитих предками воїнів. Колекціонери оцінюють те, що ви бачите на фото, десь в мільйон доларів.

Навіщо більш як 100 років відрізали вбитим ворогам голови? Як примудрялися зменшити людську голову до розміру яблука? Як відрізнити підробки, яких в розпал моди на Колекціонування голів в Європі з'явилися тисячі? І чому справжніх голів залишилися одиниці?



Справжній світ навиворіт. Такого сценарію, як нам намалювала життя під час зйомок цього сюжету, не напише жоден голлівудський режисер", - розповів Дмитро Комаров.

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