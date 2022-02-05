Известная ведущая и жена Дмитрия Комарова из "Мир Наизнанку" собралась выйти на показ в кожаном наряде и с синими бровями

Как передает Politeka.net, Александра Кучеренко является известной журналисткой и телеведущей. Также она является женой ведущего шоу про путешествия "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. На своей странице в Инстаграм Кучеренко похвасталась стильным образом. Она рассказала, что закрывает модный показ в необычном кожаном платье и высоких сапогах. Стоит отметить, что у ведущей также синие брови.

"Вспоминаю юность, закрываю показ на юбилейном "UFW. Fashion - синие брови", — рассказала Александра Кучеренко.

Напомним, Александра Кучеренко недавно засветила популярную певицу Славу Каминскую в необычном виде.

Певица предстала в строгом черном брючном костюме и в бежевой блузке с узором. Также свой образ она дополнила красной помадой и черными очками. А Кучеренко предстала в ярком розовом пиджаке, под который подобрала блузку серого цвета и брюки.

Ранее сообщалось, жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?"

Также, Комаров из "Мир наизнанку" честно ответил, готов ли бросить работу ради жены-красотки: "С появлением Саши..."

Politeka рассказывала, Комаров из "Мир наизнанку" исколесил весь мир и рассказал, что думает про Украину: "Ситуация сильно изменилась"



