Как передает Politeka.net, Александра Кучеренко является известной журналисткой и телеведущей. Также она является женой ведущего шоу про путешествия "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. На своей странице в Инстаграм Кучеренко похвасталась стильным образом. Она рассказала, что закрывает модный показ в необычном кожаном платье и высоких сапогах. Стоит отметить, что у ведущей также синие брови.
"Вспоминаю юность, закрываю показ на юбилейном "UFW. Fashion - синие брови", — рассказала Александра Кучеренко.
Напомним, Александра Кучеренко недавно засветила популярную певицу Славу Каминскую в необычном виде.
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Певица предстала в строгом черном брючном костюме и в бежевой блузке с узором. Также свой образ она дополнила красной помадой и черными очками. А Кучеренко предстала в ярком розовом пиджаке, под который подобрала блузку серого цвета и брюки.
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