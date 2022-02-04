Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала вражаючу фігуру в червоній сукні, поділившись новим фото.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка з 2017 року одружена з Юрієм Горбуновим. У зірки троє синів - Ілля від першого шлюбу, а також Іван, якою телеведуча народила в 2017, і Данило, який з'явився в серпні минулого року. Але зірка практично відразу повернулася до роботи і тепер постійно радує фанатів новими образами. Цей раз не став винятком, адже Котити поділилася новим знімком в сторіс Instagram.

На новому фото Котити була в червоній сукні з вирізом і розрізом. Зірка стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі.

"Знімальний нон-стоп", - написала Осадча.

На другому сторіс Котити вже була в автомобілі і переодяглася.

"День у зйомках і дорозі...",- написала зірка у своєму сторіс Instagram.

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