Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка з 2017 року одружена з Юрієм Горбуновим. У зірки троє синів - Ілля від першого шлюбу, а також Іван, якою телеведуча народила в 2017, і Данило, який з'явився в серпні минулого року. Але зірка практично відразу повернулася до роботи і тепер постійно радує фанатів новими образами. Цей раз не став винятком, адже Котити поділилася новим знімком в сторіс Instagram.
На новому фото Котити була в червоній сукні з вирізом і розрізом. Зірка стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі.
"Знімальний нон-стоп", - написала Осадча.
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На другому сторіс Котити вже була в автомобілі і переодяглася.
"День у зйомках і дорозі...",- написала зірка у своєму сторіс Instagram.
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