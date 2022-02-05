Як передає Politeka.net, Злата Огневич прославилася не тільки як талановита співачка, але і як головна героїня другого сезону проекту "Холостячка". Там вона вибрала Андрія Задворного, однак, через місяць відносин вони розлучилися. Як відомо, зовсім недавно співачка повернулася з Африки, де відпочивала довгий час. Цього разу Злата Огневич засвітилася на "Ukranian Fashion Week".

На кадрах Огневич позує в легкій короткій сукні пастельного блакитного кольору. Наряд доповнюють величезні рукава-ліхтарики та незвичайний сяючий елемент в центрі сукні.

Нагадаємо, нещодавно Огневич показала, чим займається у ванній. Вона розповіла, що робить собі масажі та наносить спеціальний охолоджуючий тонік для шкіри голови, який з часом позбавив її від головного болю.

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