Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", є не тільки успішним ресторатором, а й блогером в різних соціальних мережах. За зіркою стежать сотні тисяч українців в Тікток і Instagram, де Ектор розповідає про себе, веселить фанатів, а також ділиться смачними рецептами. Цей раз не став винятком, адже Хіменес-Браво поділився відео, на якому показав, як готувати вафельний торт з бананом.
"ВАФЕЛЬНИЙ ТОРТ З БАНАНОМ.
Вирішив повернутися до витоків в цьому місяці, зробити багато смачного для вас!
Зустрічайте, це він, той самий, але абсолютно неймовірний — вафельний торт з бананом.
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Інгредієнт:
- Іриска-2 банки
— Масло вершкове-200 гр
- Банан-1 кг
- Коржі вафельні - 1 п.
— Арахіс-150 гр
Для початку-запікаємо арахіс. Дуже зручно запікати що завгодно на пергаменті від @frekenbok_ukraine, тому що він має спеціальне покриття, завдяки якому арахіс не пригорить. Запікаємо до золотистості на 180 градусах.
Наріжте банани слайсами. Масло має бути кімнатної температури, збийте його з ірискою до однорідності.
Найважливіший секрет збирання вафельного торта-кожен шар повинен бути ретельно промазаний, кожна клітинка вафлі повинна бути заповнена! Для цього зручно збирати з кондитерської поворотною дошкою", - написав Ектор.
Зірка також додав відео, на якому готує торт.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Просто, без проблем, але смачно", "обожнюю тортик цей", " дуже смачна їжа! Приготувала сама! Результат в моєму профілі!!", "Готова Іриска, зовсім не той смак має. Краще витратити час і зварити згущене молоко в банку. 2,5 години", "це простіше не може бути, але що смачно то так".
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