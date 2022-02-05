Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", є не тільки успішним ресторатором, а й блогером в різних соціальних мережах. За зіркою стежать сотні тисяч українців в Тікток і Instagram, де Ектор розповідає про себе, веселить фанатів, а також ділиться смачними рецептами. Цей раз не став винятком, адже Хіменес-Браво поділився відео, на якому показав, як готувати вафельний торт з бананом.

"ВАФЕЛЬНИЙ ТОРТ З БАНАНОМ.

Вирішив повернутися до витоків в цьому місяці, зробити багато смачного для вас!

Зустрічайте, це він, той самий, але абсолютно неймовірний — вафельний торт з бананом.

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Інгредієнт:

- Іриска-2 банки

— Масло вершкове-200 гр

- Банан-1 кг

- Коржі вафельні - 1 п.

— Арахіс-150 гр

Для початку-запікаємо арахіс. Дуже зручно запікати що завгодно на пергаменті від @frekenbok_ukraine, тому що він має спеціальне покриття, завдяки якому арахіс не пригорить. Запікаємо до золотистості на 180 градусах.

Наріжте банани слайсами. Масло має бути кімнатної температури, збийте його з ірискою до однорідності.

Найважливіший секрет збирання вафельного торта-кожен шар повинен бути ретельно промазаний, кожна клітинка вафлі повинна бути заповнена! Для цього зручно збирати з кондитерської поворотною дошкою", - написав Ектор.

Зірка також додав відео, на якому готує торт.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Просто, без проблем, але смачно", "обожнюю тортик цей", " дуже смачна їжа! Приготувала сама! Результат в моєму профілі!!", "Готова Іриска, зовсім не той смак має. Краще витратити час і зварити згущене молоко в банку. 2,5 години", "це простіше не може бути, але що смачно то так".

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