Популярна українська співачка без яскравої косметики і образу показала, як розважає себе вдома.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 34-річна Настя Каменськихнерідко виставляє різні жартівливі ролики, які заздалегідь записує для Тік-струму. Цього разу Настя в домашньому образі вирішила повеселитися зі своєю улюбленицею - собачкою Мімі.

Як можна помітити, зі звичайними зав'язаними в пучок волоссям, без косметики і модних нарядів Каменських виглядає цілком зазвичай. А її звичка дражнити свого вихованця не завжди добре оцінюється в Instagram.

Особливо останній ролик викликав різну реакцію: "ще красива; шикарна; треба ж😽 💗; змучила вже собачку. Може вона любить спати подалі від усіх ! ⚘ 😋 ; давно тебе не бачила; у мене такий же токо😎 👽; високі відносини.🥰 🥰 🥰 ; Що, теж втомилися..?))».

Раньше Каменських покрасувалася в золотій сукні з тонкими малюнками із золотих ниток і акуратною бахроми на високому розрізі біля стегна. Пишна укладка з розпущеними кучерями вдало доповнила образ артистки, а вечірній макіяж перетворив її цибулю.

На сцені Каменських постаралася танцювати по повній, про що сама помітила в підписі під коротким роликом. Всіляко згинаючись перед камерою, Каменських також засвітила, як змінилася після відпустки.

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