Українська співачка і колишня солістка популярної групи "ВіаГра" Санта Дімопулос показала, як проходять її будні на відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 34-річна співачка Санта Дімопулос вирушила на Відпочинок з дітьми і чоловіком, тому в Instagram стала часто показувати щасливі сімейні фото. Також встигає Санта побалувати себе на відпочинку на узбережжі.

В цей раз Дімопулос блищала спочатку в смарагдовому купальнику і показала чисте, сяюче обличчя поблизу. А після показала класичний образ у світлій сукні на тонкій зав'язці. Прогулювалася цього разу Санта також з маленькою дочкою.

Як можна помітити, тримає себе дівчина у відмінній формі, заради якої займається навіть у відпустці і часто планує харчування, щоб не набирати зайвого.

"Тропікана" - пише під кадрами в Instagram Санта.

Також Санта показала шанувальникам маленьку Софію, яка лежала на лежанці і співала веселу пісеньку про паровоза, у неї непогано виходило. Санта допомогла дівчинці.

Варто сказати, що Санта Дімопулос - чемпіонка світу з бодібілдингу та фітнесу, тому навіть на відпочинку займається спортом. Вона показала кадри зі спортзалу, куди прийшла в коротких шортах і майці.

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