Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина на своей странице в Instagram поделилась семейным фото и рассказала об особом дне в своей жизни.
«Этот день навсегда останется в моем сердце», - написала она.
Иванна Сасанчин поделилась снимком крестин их с Романом дочери Элизабет.
Поклонники пары бурно отреагировали на пост, они приветствуют молодую свадьбу и желают долгой и счастливой жизни их дочери.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Узерли из "Великолепного века" в кожаном платье изумила похудевшей фигурой: "Все еще Хюррем Султан"
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Жара накроет Украину с новой силой, появился прогноз на лето: "Июнь будет отличаться..."
"Непревзойденные», «невероятные», «все лучшее вашей семье», «такая красота и счастье вам», "поздравляем", "поздравляю, всего наилучшего вашей семье, счастья вам", - пишут в комментариях.
Напомним, что Роман и Иванна Сасанчин впервые стали родителями 30 декабря.
Недавно Иванна заболела коронавирусом и с маленькой дочкой попала в больницу. в Романа также подтвердили Covid-19, но он остался лечиться дома.
Напомним, жена победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Как сообщала Politeka, новая беда настигла жену звезды "Голоса страны" Сасанчина с ребенком: "так болит, что не выдерживаю"
Также Politeka писала, что убит вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке: "еще одного бейбика"