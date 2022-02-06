Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина на своей странице в Instagram поделилась семейным фото и рассказала об особом дне в своей жизни.

Роман Сасанчин, невеста

«Этот день навсегда останется в моем сердце», - написала она.

Иванна Сасанчин поделилась снимком крестин их с Романом дочери Элизабет.

Поклонники пары бурно отреагировали на пост, они приветствуют молодую свадьбу и желают долгой и счастливой жизни их дочери.

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"Непревзойденные», «невероятные», «все лучшее вашей семье», «такая красота и счастье вам», "поздравляем", "поздравляю, всего наилучшего вашей семье, счастья вам", - пишут в комментариях.

Напомним, что Роман и Иванна Сасанчин впервые стали родителями 30 декабря.

Недавно Иванна заболела коронавирусом и с маленькой дочкой попала в больницу. в Романа также подтвердили Covid-19, но он остался лечиться дома.

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