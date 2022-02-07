Як передає Politeka.net, Катерина Осадча прославилася як відома телеведуча. Зараз вона веде шоу "Голос країни" разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Також, у неї є власна програма "Світське життя". На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча показала, куди вони покотили з чоловіком на честь річниці-5 років шлюбу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Наш святковий втечу в Париж :) наші 5 років шлюбу будемо пам'ятати такими", — розповівши Катя Осадча.

Шанувальники зіркової пари залишили безліч коментарів під відео: "Вітаю", "Гарнюні. Здоров. Милуюся вашою парою. Ви молодці. Окреме спасибі за цей пост, тому що мої спроби потрапити в Париж знову зірвалися, тому приємно подивитися хоч з поста", "Вітаю вас ❤️ ви дуже красива і щаслива пара! Люблю Вас", "Чудові", "Цінуйте і бережіть один одного", "Які ж ви класні".

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