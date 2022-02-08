Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес стала обличчям "зрілої краси" у Франції - що, як виявилося, не всім сподобалося.

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram, нещодавно журнал Elle France видав номер про життя жінок "50+", головною героїнею якого стала 52-річна Дженніфер Лопес.

Пост доповнили фото співачки, на яких вона позувала в незвичайній сукні на мотузочках, головний акцент якої аж надто нагадував труси.

Як відомо Джей Ло багато працює над тим, щоб так чудово виглядати в її віці. І це не тільки виснажливі тренування в спортзалах, а й правильні дієти, а також відвідування косметологів та інших фахівців. З огляду на це, голлівудська зірка "вибісила" багатьох француженок.

На їхню думку, вибрати Лопес амбассадром зрілої краси, самогубство для журналу, адже цінності й підходи з Голлівуду не мають нічого спільного з дівчатами з Монмартру, Провансу і т. д.

Українські користувачі з ентузіазмом обговорюють скандал:

"Джей Ло однозначно топчик. Але це не робить інших жінок її віку менш привабливими. Кожна заслуговує любові і поваги 😍"

"Нехай не заздрять 😂"

"Підкажіть, це такі труси з дзеркалом або що там таке?"

"Мені здається ця жінка взагалі не старіє"

"Не знаю, але обидві сторони мають рацію. З одного боку, це дійсно як образа звичайним жінкам, які не мають голлівудської престижності і грошей, щоб напрацювати таку зовнішність... З іншого боку, Лопес молодець, так виглядати в 50+ це браво🔥 👏"

"Та нехай закриють заздрісну варешку і йдуть в спортзал, щоб мати француженку-амбассадора, або кого вони там хочуть бачити. А поки, ідеальніше JLO немає"

"Бідні жінки Провансу 😅 😅 качати прес і бігати, це не дорого, всього лише кілька годин вашого часу!"

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