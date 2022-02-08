Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала лицом "зрелой красоты" во Франции - что, как оказалось, не всем понравилось.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм М1, недавно журнал Elle France издал номер о жизни женщин "50+", главной героиней которого стала 52-летняя Дженнифер Лопес.

Пост дополнили фото певицы, на которых она позировала в необычном платье на веревочках, главный акцент которого уж слишком напоминал трусы.

Как известно Джей Ло много работает над тем, чтобы так восхитительно выглядеть в ее возрасте. И это не только изнурительные тренировки в спортзалах, но и правильные диеты, а также посещения косметологов и прочих специалистов. Учитывая это, голливудская звезда "выбесила" многих француженок.

По их мнению, выбрать Лопес амбассадром зрелой красоты, самоубийство для журнала, ведь ценности и подходы из Голливуда не имеют ничего общего с девушками из Монмартра, Прованса и т.д.

Украинские пользователи с энтузиазмом обсуждают скандал:

"Джей Ло однозначно топчик. Но это не делает других женщин ее возраста менее привлекательными. Каждая заслуживает любви и уважения 😍"

"Пусть не завидуют 😂"

"Подскажите, это такие трусы с зеркалом или что там такое?"

"Мне кажется эта женщина вообще не стареет"

"Не знаю, но обе стороны правы. С одной стороны, это действительно как обида обычным женщинам, не имеющим голливудской престижности и денег, чтобы наработать такую внешность... С другой стороны, Лопес молодец, так выглядеть в 50+ это браво🔥👏"

"Та пусть закроют завистливую варешку и идут в спорт зал, чтоб иметь француженку-амбассадора, или кого они там хотят видеть. А пока, идеальнее JLO нет"

"Бедные женщины прованса 😅😅 Качать пресс и бегать, много это не стОит, всего лишь несколько часов вашего времени!"

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