Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос вирушила на Мальдіви і засвітилася зі своєю донькою і однакових купальниках.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою українською співачкою. Як відомо, нещодавно вона близько місяця зі своєю сім'єю відпочивала в Дубаї. А тепер, вони вирушили на Мальдіви, звідки співачка поділилася новими фото.

На кадрах Дімопулос разом з донькою Софі позує в однакових синіх купальниках. Під фото артистка вирішила розповісти про свої враження від готелю.

"Ми мандрівники зі стажем, на Мальдівах вже 5 разів (з них другий з Софі). Хочу поділитися з вами своїми враженнями.

Прилетівши на Мале нас зустріли та повели в лаунж готелю, де ми очікували гідролітак. Комфортно прочекавши півтори години нас запросили в літак (політ тривав 40 хвилин з однією посадкою).

Нас з посмішками зустріла команда готелю і відразу повели селитися (ніякого очікування).



Готель новий, красивий, зелений 😍

Скрізь дуже чисто.

Красива лагуна, є де плавати. Навколо готелю шикарний риф з різними рибами, черепахами, маленькими акулами та скатами!

А які тут нереальні заходи 🙏

Є невеликий тренажерний зал, тенісний корт і спа, маленька дитяча кімната з прекрасними нянями (де ми завжди були одні😄)



З мінусів :

немає повного privacy (голим не походиш😄), так як готель маленький і вілли розташовані поруч", — розповівши Санта Дімопулос.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Які красиві дівчатка", "Лялечки", "Які ви Класні", "Стильні дівчата", "Вау, сині купальники", "Класна ідея з однаковим купальником у мами та дочки. Завжди так мило виглядає", "Боже, як красиво!", "Шикарні купальники 🔥 Один краще іншого", "Санта, ти ідеальна", "Ви як статуетка", "Купальники бомба", "Дитина схожа на тата"

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