Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою українською співачкою. Як відомо, нещодавно вона близько місяця зі своєю сім'єю відпочивала в Дубаї. А тепер, вони вирушили на Мальдіви, звідки співачка поділилася новими фото.
На кадрах Дімопулос разом з донькою Софі позує в однакових синіх купальниках. Під фото артистка вирішила розповісти про свої враження від готелю.
"Ми мандрівники зі стажем, на Мальдівах вже 5 разів (з них другий з Софі). Хочу поділитися з вами своїми враженнями.
Прилетівши на Мале нас зустріли та повели в лаунж готелю, де ми очікували гідролітак. Комфортно прочекавши півтори години нас запросили в літак (політ тривав 40 хвилин з однією посадкою).
Нас з посмішками зустріла команда готелю і відразу повели селитися (ніякого очікування).
Готель новий, красивий, зелений 😍
Скрізь дуже чисто.
Красива лагуна, є де плавати. Навколо готелю шикарний риф з різними рибами, черепахами, маленькими акулами та скатами!
А які тут нереальні заходи 🙏
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
"Немитий, голодний": друзі розкрили сумні подробиці останніх днів життя Куравльова
Обірвалося життя легендарної актриси і співачки, лікарі виявилися безсилі: «Були ознаки поліпшення, але...»
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала виглядом після лікарні: кадри перетворення
Пішла з життя відома співачка з дуже рідкісним голосом, фанати сумують: "Як же так..."
Є невеликий тренажерний зал, тенісний корт і спа, маленька дитяча кімната з прекрасними нянями (де ми завжди були одні😄)
З мінусів :
немає повного privacy (голим не походиш😄), так як готель маленький і вілли розташовані поруч", — розповівши Санта Дімопулос.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Які красиві дівчатка", "Лялечки", "Які ви Класні", "Стильні дівчата", "Вау, сині купальники", "Класна ідея з однаковим купальником у мами та дочки. Завжди так мило виглядає", "Боже, як красиво!", "Шикарні купальники 🔥 Один краще іншого", "Санта, ти ідеальна", "Ви як статуетка", "Купальники бомба", "Дитина схожа на тата"
Раніше повідомлялося, екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос на Мальдівах похвалилася талантами дочки: "Не без цього"
Politeka розповідала, Дімопулос в обіймах Леонова з "Танців з зірками" зізналася в бажанні: "Катастрофічно не вистачає..."
Також, екс-ВІА Гра Дімопулос розповіла, як прожила з сім'єю в Дубаї перший місяць нового року: "Дуже зайшло..."