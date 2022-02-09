Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин і Іванна розписалися другого грудня, а вже 30 грудня у пари з'явилася дочка, яку назвали Лізою. На нових сторіс Іванна вирішила відповісти на питання цікавих фанатів.
"На кого більше схожа, на тебе чи на Рому?", - запитав фолловер.
"На нашого кума", - відповіла Іванна І засміялася.
На кадрах дівчина стояла поруч з чоловіком, а в руках тримала дитину.
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"Встигаєш з домашніми справами справлятися?",- запитав ще один фанат.
"Коли Рома допомагає, тоді встигаю. Але коли не допомагає, тоді взагалі нічого не встигаю", - чесно зізналася Іванна.
А після цього Іванна показала, як поклала спати дівчинку. Малятко з закритими очима лежала на мамі.
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