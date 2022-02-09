Шеф-кухар зі світовим ім'ям Ектор Хіменес-Браво, суддя кулінарного шоу "МайстерШеф", ще більше заінтригував, показавши свіжі кадри зі своєю дівчиною.

50-річний Хіменес-Браво приховує ім'я та особистість коханої, щоб уберегти її від зайвої публічності. Але останнім часом несподівано почав робити сміливі кроки - то показав їх відображення в дзеркалі, а зараз відео, як кохана зустрічає його вдома, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У підписі Хіменес-Браво підтвердив, що його дівчина - українка.

"Ох вже ці українські жінки 🤣", - написав він.

Кадри, правда, носять жартівливий характер. На них Ектор, який ніби запізнився, по-тихому повертається додому, акуратно закриваючи за собою двері.

Але кохана вже чекала його, озброївшись сковорідкою і качалкою. Обличчя красуні не видно, зате можна розгледіти її силует.

Публіка з ентузіазмом обговорює побачене. Деякі припустили, що дівчина на відео якась Катерина (можливо, як пишуть фанати, мова про Катерину Пєскову, одеситку і випускницю «МайстерШеф», яка мріє стати всесвітньо відомим кондитером).

"😂майже показали обличчя:)🔥"

"Це вона з натяком, що вдома їсти нічого😂"

"А це, схоже, Катерина) - що за Катерина? - дуже на Катю схожа) кудряхи і личко) - сподіваюся, не Пєскова🤣"

"Ну слава Богу, що ви не самотні. Це того варте! 🔥"

"Не хочу нікого образити, але..., у нас дуже багато українських жінок з рівними красивими ногами 👌 - рівні це як сірники або як?) красива жінка на відео, не треба чіплятися"

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