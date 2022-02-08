Як передає Politeka.net, Настя Каменських є популярною артисткою, яка виступає під псевдонімом "NK". Також, вона є дружиною Потапа (Олексія Потапенка). На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото з відпочинку. Як відомо, Каменських відпочивала в Мексиці з Потапом і своєю подругою Ганною Андрійчук.
"Відпустка давним давно закінчилася, а ось фотки з нього ще немає", - поділилася Настя Каменських.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Фото, то що треба в нашу дощову погоду", "Красуня", "Настя красоточка❤️❤️❤️і краса, і фігура, і талант, чудовий голос", "Як завжди", "Чарівність", "Клас", "Я тебе люблю", "NK Топ", "Не треба себе душити", "Ви Настя принадність", "Гарна дівчина", "Ну і чудово, значить є що згадати", "Насть, не можу на ютюбі знайти нові передачі х-фактор, вони зараз є взагалі..."
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