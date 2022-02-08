Олександр Еллерт після розставання з героїнею шоу "Холостячка-1" продовжив займатися своєю кар'єрою, а про своє життя розповідає в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку гумориста підписані 332 тисячі користувачів Мережі.
Так, у новому пості переможець проекту поділився порадою, яка має допомогти всім.
"Зробіть яскравіше…
Я зараз про кожного з нас ... так-так, себе можна зробити яскравіше... ось як ми додаємо контрастність на своїх фото в телефоні, так можна зробити й з собою в житті.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "Вона весь час в жорсткому..."
Потужні магнітні бурі завдадуть серію ударів, українців попередили: дати і як убезпечити себе
Трагедія в день народження: обірвалося життя зірки радянського кіно
Суддя "Майстер Шеф" Ярославський оплакує свою втрату: "Як тепер знайти схожу?"
Тільки де ця кнопка? Увага!) Ми і є вона))", - поділився колишній обранець Мішиної.
За словами Олександра Эллерта, для настрою потрібно додавати кольору і яскравості в життя.
За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:
"Настрій 😕 Погода 🤧 Хочу, щоб сніг і мороз, а не це ось все☔ ⛅", "ну нарешті для комбеза знайшлося застосування! Всім побільше🌞 🌞 🌞 🌞 🌞", " красунчик! ❤️ Настрій яскравіший за колір твоєї красивої посмішки яскравого збудливого напою 🔥 одежи настрій натхнення яскравого переналаштування навколо себе ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥".
Раніше Politeka писала, що Еллерт влаштував фотосесію з "красунею", про яку мріє після розриву з Мішиною
Нагадаємо, що екс-обранець Мішиної Еллерт, який зізнався в депресії, змарнів і схуд
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт вперше вирішив розповісти про роман з Мішиною після розставання