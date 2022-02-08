Гуморист і переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною поділився порадою, який повинен допомогти всім.

Олександр Еллерт після розставання з героїнею шоу "Холостячка-1" продовжив займатися своєю кар'єрою, а про своє життя розповідає в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку гумориста підписані 332 тисячі користувачів Мережі.

Так, у новому пості переможець проекту поділився порадою, яка має допомогти всім.

"Зробіть яскравіше…

Я зараз про кожного з нас ... так-так, себе можна зробити яскравіше... ось як ми додаємо контрастність на своїх фото в телефоні, так можна зробити й з собою в житті.

Тільки де ця кнопка? Увага!) Ми і є вона))", - поділився колишній обранець Мішиної.

За словами Олександра Эллерта, для настрою потрібно додавати кольору і яскравості в життя.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Настрій 😕 Погода 🤧 Хочу, щоб сніг і мороз, а не це ось все☔ ⛅", "ну нарешті для комбеза знайшлося застосування! Всім побільше🌞 🌞 🌞 🌞 🌞", " красунчик! ❤️ Настрій яскравіший за колір твоєї красивої посмішки яскравого збудливого напою 🔥 одежи настрій натхнення яскравого переналаштування навколо себе ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥".

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