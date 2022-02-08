Надя Дорофєєва крім того, що популярна співачка, також вона активно веде свої соцмережі, пише Politeka.net. У новому відео зірка в топіку і рукавичках звернулася до шанувальників напередодні свята всіх закоханих.
"Зізнавайтеся своїм ❤️ в почуттях! Робіть пост, ставте #raznotsvetnaya і помічайте мене, щоб я прочитала вашу історію... БУДЬТЕ СМІЛИВІШЕ!", - написала Надя Дорофєєва, позуючи на тлі екрану, на якому демонструвалися сердечка.
Публікація зібрала майже 100 тисяч переглядів і багато коментарів. Серед людей, які написали повідомлення, виявилися блогер Олексій Дурнєв, і переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний.
"😍" і "Планую це зробити 14-го", - прокоментували вони відповідно.
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"Яка гарна ❤️💔", " найкращі слова🥰 🥰 🥰", " Надя які ж круті і корисні пости♥️♥️♥️"," а якщо моє ❤ ️ - це ти? що робити? лав-бокс на двох поділимо? 😂 ", "Дівчина моєї мрії!!!!😍 ", "блін, Надь, ну раз така справа, тебе дуже люблю!!офігенна😍", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва дозволила зазирнути у свою гримерку під час підготовки до "Голосу країни"
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