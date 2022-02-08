Родичка Софії Ротару регулярно ділиться постами, в яких дозволяє зазирнути в своє життя, повідомляє Politeka.net. Дівчина живе в США, і багато подорожує зі своїм бойфрендом підприємцем-мільйонером Денисом Жадановим.
Нерідко Соня Євдокименко буває в теплих краях і в результаті може похвалитися прекрасною засмагою і сяючою шкірою.
На новому фото, розміщеному в сторіс Instagram, красуня позувала в чорній короткій сукні з вирізом. Наряд підкреслив струнку фігуру красуні. Внучка Софії Ротару блиснула ідеальною засмагою серед тропічних дерев і свічок, завдяки яким створювалася романтична обстановка.
Зазначимо, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві, в сім'ї продюсерів Руслана і Світлани Євдокименків. Перший - єдиний син української легенди Софії Ротару.
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Примітно, що внучка зірки з ранніх років займалася модельним бізнесом. З підліткового віку вона брала участь в показах і знімалася для глянцевих журналів.
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