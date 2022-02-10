Відома українська співачка Оля Полякова не втрималася від танцю, почувши одного з виконавців на шоу "Голос країни" - в Мережі по-різному відреагували на поведінку зірки.

Оля Полякова стала однією з наставниць на шоу "Голос країни", передає Politeka.net. Також крісла тренерів в новому сезоні зайняли співаки Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук і Потап.

На проекті кожен з наставників повинен відібрати до себе в команду учасників, які підкорили їх на сліпих прослуховуваннях. На відео, оприлюдненому в одній з груп, Оля Полякова не втрималася на місці, почувши виконавця, і пішла в танок. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зрештою артистка натиснула на червону кнопку ногою і повернулася до учасника.

"А під який один трек ви готові танцювати, відриватися і запалювати з ранку до ночі? 🔥 ",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів. Деяким не сподобалася поведінка Олі Полякової.

"Я не втомлюся це переглядати🔥 🔥 🔥 🤘 🤘 🤘 Ярик вогонь! Полякова бомба!", "Ось чому я не дивлюся цю програму, чисто через Полякову...🤮 ", "Геть здуріла баба", " ось тут вона богиня! Це було доречно і гаряче!", "І це така поведінка Тренера Голосу? ️ ️ Ні стриманості, ні культури поведінки, ні поваги до всіх, хто дивиться..🤔 ","Зовсім з глузду з'їхала", - написали коментатори.

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