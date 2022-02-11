Даша не змогла стримати емоцій після випадку, який увігнав її в ступор - листування в мережі закінчилося сумним досвідом.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова після перемоги на шоу" Холостяк " вирішила стати блогером і тепер часто влаштовує різні фотосесії, розповідає про себе і кожних дрібницях життя. При цьому дівчина також встигла побувати в ролі телеведучої.

Однак цього разу вона вирішила розповісти про неприємний і схвилював її інцидент. У Сторісах Даша записала кілька відео.

"Блін, що зараз сталося! Мене досі трусить від злості і здивування. Як таких людей земля носить. Я в шоці, навіть не думала, що такий результат може бути за 40 хвилин. Результат покажу пізніше. Зараз сиджу на обгортанні і це найкраще, яке я знаю.

Загалом, тепер про ситуацію, яка сталася. Спасибі, що переживаєте. Коротко про ситуацію: чим більше допомагаєш людям, тим більше вони тобі на голову сідають. Сьогодні я цілий день перебувала в листуванні з однією жінкою, пенсіонеркою яка потребує коштів. Я просто вибирала рандомно повідомлення і читала. Натрапила, там була жінка пенсіонерка, їй дуже потрібні кошти - вона збирає пляшки для виживання. Я написала, давайте скину гроші на карту. Але замість подяки-претензія, що скинула мало грошей! Шок", - висловилася Даша.

Відзначимо, дівчина прославилася саме після шоу"Холостяк". І хоч зірці не вдалося побудувати відносини з Максом після проекту, тепер Даша успішний блогер в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів.

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