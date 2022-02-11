Відомий телеведучий Володимир Остапчук провів час на прогулянці в зимову погоду з донькою, і показав рідкісне фото з нею, прикріпивши милий підпис.

Володимир Остапчук з 2020 року офіційно одружений на нотаріусі Христині Горняк, передає Politeka.net. Телеведучий часто в своєму Instagram хвалиться проведенням часу з дружиною, але в цей раз вирішив поділитися рідкісним кадром з донькою.

Відомо, що у зірки ТБ двоє дітей дочка Емілія (2013 р.н.) і син Еван-Олександр (2018 р. н.), які народилися в попередньому шлюбі з Оленою Войченко.

Примітно, що пара розлучалася зі скандалом, і ексдружина телеведучого навіть перешкоджала тому, що діти бачилися з батьком.

На новому фото Емілія позувала на лавочці під час зимової прогулянки з Володимиром Остапчуком.

"Прогулянка з принцесою", - телеведучий підкріпив знімок милим підписом.

Зазначимо, у вересні минулого року Христина Остапчук розповіла про стосунки з Оленою Войченко та дітьми чоловіка.

За словами дівчини, сина і дочку чоловіка не пускають до них в будинок зі словами, що там живе жінка з низькою соціальною відповідальністю. Однак Христина висловила надію, що ситуація пізніше все ж налагодиться.

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