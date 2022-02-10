Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський вирішив згадати про вельми бурхливий період свого життя.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський вирішив згадати про той період життя, коли йому приписували різні романи з зірками, в тому числі і зі знаменитою виконавицею і всесвітньо відомою артисткою Дженніфер Лопес. У новому інтерв'ю чоловік згадав про досить скандальний період свого життя.

Нагадаємо, раніше саме Максим Чмерковський став першим холостяком України. А ось після танців разом з Дженніфер Лопес артист отримав небувалу кількість питань.

Після цього виступу Америку ще довго зводило з розуму від питання - чи були стосунки у Джей Ло з Максим.

"Невже відомому хореографу і судді проекту" Танці. World of dance", Максим Чмерковський, приписують роман з Дженніфер Лопес? Але як все насправді? 😲 » - сказано в підписі під кадрами.

"Навіщо він потрібен Лопес, я не Лопес, він мені 300 років не потрібен, отталківаюзій якийсь, зображує щось із себе; Брехня!; Оооо, буде жарко😍; у неї ж Бен Аффлек😂» - відповідають в мережі.

Відзначити, Чмерковський повернувся в Україну з США, щоб взяти участь у творчих проектах. Цього разу стало відомо, що після суддівства в "Танцях з зірками", він став новим суддею проекту "Танці".

"Я щасливий знову повернутися в Україну і бути на цьому шоу в якості журі! Дуже цікаво подивитися на кращих професійних танцюристів України! ☝🏼



Вірю, що цей проект дасть танцюристам великий скаче вгору!! Нове шоу, новий формат, нові емоції!",- поділився враженнями Макс Чмерковський.

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